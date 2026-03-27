Guenther Steiner accusa Lewis Hamilton di creare polemiche con le sue recenti dichiarazioni sulle regole F1

Il team principal di una scuderia di Formula 1 ha accusato un pilota di aver generato controversie attraverso le ultime dichiarazioni riguardanti le norme della categoria. La critica si riferisce alle affermazioni pubblicate dal pilota britannico, che hanno suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori e i tifosi. La vicenda si inserisce nel contesto delle tensioni in corso tra alcuni protagonisti del circus.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Lewis Hamilton continua a mostrare il suo sostegno alle nuove norme della Formula 1 in vista del Gran Premio del Giappone, mentre Max Verstappen non sembra ancora placarsi con le sue critiche. Guenther Steiner, team principal dell’AlphaTauri, ha dichiarato che entrambe le polemiche sembrano più destinate a creare clamore piuttosto che a stimolare un dibattito costruttivo. Le recenti modifiche regolamentari hanno diviso le opinioni nel paddock. Da un lato, alcuni piloti ritengono che l’accento maggiore sull’energia elettrica porterà innovazione e freschezza al campionato. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Guenther Steiner accusa Lewis Hamilton di creare polemiche con le sue recenti dichiarazioni sulle regole F1. Articoli correlati F1, Steiner lancia l’allarme: messaggio diretto a HamiltonLa prossima stagione di Formula 1 può segnare una svolta per Lewis Hamilton e il suo percorso con Ferrari. F1, Lewis Hamilton: “Ottimo podio dopo una battaglia ravvicinata con Russell. Alla fine ero in crisi con le gomme”Lewis Hamilton sorride dopo aver chiuso al terzo posto nella Sprint Race del Gran Premio della Cina, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno... Altri aggiornamenti su Guenther Steiner Temi più discussi: Guenther Steiner prevede audacemente che Charles Leclerc supererà Lewis Hamilton nel confronto di F1 del 2026.; Guenther Steiner accusa Toto Wolff di auto-promozione dopo la straordinaria vittoria di Kimi Antonelli.; Steiner critica le osservazioni 'auto-promozionali' di Wolff dopo la straordinaria vittoria di Antonelli nel GP di Cina. Guenther Steiner: 'Some at Ferrari regret replacing Carlos Sainz with Lewis Hamilton'Former Haas team chief Guenther Steiner believes that some of the Ferrari team regret replacing Carlos Sainz with seven-time champion Lewis Hamilton. The Spaniard found himself on the hunt for a new ... sports.yahoo.com ‘Grow balls’ – Guenther Steiner picks F1 driver to join €20million MotoGP team after Lewis Hamilton pleaLewis Hamilton has no chance in becoming a future MotoGP star - no Formula 1 driver could compete at the highest level. That's the view of ex-Haas team principal Guenther Steiner, who has recently ... talksport.com Il confronto tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton promette di diventare uno dei temi più accesi della stagione 2026, e Guenther Steiner ha già preso posizione. L’ex team principal della Haas è convinto che, sul lungo periodo, sarà il monegasco ad avere la me - facebook.com facebook