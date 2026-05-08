Carosino incontro su Aldo Moro | appuntamento al Castello D’Ayala Valva

Da tarantinitime.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Carosino ha annunciato un convegno pubblico dedicato ad Aldo Moro, intitolato “Aldo Moro: dalla Costituzione ad oggi”. L’evento si terrà lunedì 11 maggio alle ore 10 nel Castello D’Ayala Valva, situato in piazza Vittorio Emanuele. La discussione si concentrerà sugli aspetti storici e politici legati alla figura di Moro e al suo ruolo nel panorama italiano.

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L’iniziativa sarà introdotta dai saluti istituzionali del sindaco Onofrio Di Cillo e della dirigente scolastica Aurelia Speciale. Relatore dell’incontro sarà l’onorevole Gero Grassi.

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