Il Comune di Carosino ha annunciato un convegno pubblico dedicato ad Aldo Moro, intitolato “Aldo Moro: dalla Costituzione ad oggi”. L’evento si terrà lunedì 11 maggio alle ore 10 nel Castello D’Ayala Valva, situato in piazza Vittorio Emanuele. La discussione si concentrerà sugli aspetti storici e politici legati alla figura di Moro e al suo ruolo nel panorama italiano.

L’iniziativa sarà introdotta dai saluti istituzionali del sindaco Onofrio Di Cillo e della dirigente scolastica Aurelia Speciale. Relatore dell’incontro sarà l’onorevole Gero Grassi. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Carosino, incontro su Aldo Moro: appuntamento al Castello D’Ayala Valva Notizie correlate A Galliate un incontro dedicato alla Pet Therapy: l'appuntamento al CastelloInterventi assistiti con animali: sabato 18 aprile alle 9,30 a Galliate è in programma un incontro dedicato alla pet therapy, con un focus... Tutti gli aggiornamenti A Carosino 'Aldo Moro: dalla Costituzione ad oggi' con Gero GrassiCAROSINO (TA) - Il Comune di Carosino organizza il pubblico Convegno Aldo Moro: dalla Costituzione ad oggi che si terrà, alle ore 10.00 di lunedì 11 maggio, presso il Castello D'Ayala Valva, in ... giornaledipuglia.com Politica: Oristano, 6 maggio incontro con gli studenti su Aldo MoroMartedì 6 maggio alle ore 11, nell’Aula Magna del Liceo Scientifico Mariano IV, a Oristano, si parlerà di Aldo Moro, della sua lezione di politico, di docente, di cristiano e di che cosa è ancora ... agensir.it