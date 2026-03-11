Bimbo di 4 anni in crisi respiratoria ma il pronto soccorso è già chiuso

Lunedì sera a Montecchio, un bambino di 4 anni ha avuto una grave crisi respiratoria e è stato soccorso in emergenza nel piazzale di fronte all'ospedale Franchini, che nel momento dell'intervento era già chiuso. La situazione ha creato apprensione tra i presenti, che hanno assistito alle operazioni di primo soccorso. Non ci sono al momento dettagli sulle condizioni del bambino o sulle eventuali cause dell'emergenza.

Montecchio (Reggio Emilia), 11 marzo 2026 – Momenti di grande paura lunedì sera per un bimbo di 4 anni, colto da una grave crisi respiratoria e soccorso in emergenza nel piazzale antistante l'ospedale Franchini. Il piccolo si è sentito male in casa e la madre lo ha portato di corsa al vicino ospedale, trovando però il Pronto soccorso già chiuso. A quel punto è stato chiesto aiuto al 118. La centrale operativa ha inviato sul posto i volontari della Croce Arancione (che ha sede accanto al nosocomio), l'automedica da Traversetolo e l'ambulanza infermieristica. Il piccolo ora si trova ricoverato a Parma in terapia intensiva pediatrica. Erano circa le 20 quando la donna (una giovane italiana), con il figlio in braccio, ha raggiunto l'ingresso principale del Franchini, trovando il Ps chiuso.