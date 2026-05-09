Bimbo rimane chiuso nell' auto della nonna | intervento del personale del Pronto soccorso di Branca
Venerdì mattina, alle 11:15, un bambino di due anni è rimasto accidentalmente chiuso all’interno di un’auto parcheggiata davanti al Pronto soccorso di un ospedale nella zona di Gubbio-Gualdo Tadino. La nonna, visibilmente agitata, ha richiesto assistenza ai sanitari presenti sul posto. Il personale del pronto soccorso è intervenuto prontamente per liberare il bambino, che è stato estratto senza riportare ferite.
Un bimbo di due anni è rimasto chiuso nell'auto nel parcheggio dell'ospedale di Branca. L'episodio è avvenuto ieri mattina, venerdì 8 maggio, intorno alle 11,15, davanti al Pronto soccorso dell’ospedale di Gubbio–Gualdo Tadino, dove una nonna in forte agitazione chiedeva aiuto: la sua auto si era.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Notizie correlate
Bimbo di 4 anni in crisi respiratoria, ma il pronto soccorso è già chiusoMontecchio (Reggio Emilia), 11 marzo 2026 – Momenti di grande paura lunedì sera per un bimbo di 4 anni, colto da una grave crisi respiratoria e...
Crisi respiratoria per un bimbo ma il pronto soccorso di Montecchio è chiuso: portato a ParmaÈ stato portato all'Ospedale Maggiore di Parma il bimbo di 4 anni che, nella serata di lunedì 9 marzo, ha avuto una crisi respiratoria.
Contenuti utili per approfondire
Argomenti più discussi: I bambini che stanno di più all’aperto si ammalano meno? Cosa dice davvero la scienza; Il fumo passivo è una minaccia concreta; Cosa fare quando piove? Le nostre idee per uscite in famiglia a Parigi, anche con il maltempo; Influenza maggio 2026: che sintomi provoca? Quanto dura e cosa prendere.
Buona sera a tutti per caso qualcuno si ricorda i titoli di due film di lino Banfi Uo mi ricordo che lui era un nonno e i genitori del bimbo partono per un viaggio ma fanno un incidente e muoiono e il bimbo rimane a lui, l altro mi ricordo che la moglie è Francese facebook
#CerchiamoLaLuna La luna si riflette nell'acqua di una pozzanghera, la mano di un bimbo raccoglie un po' d'acqua e la luna rimane lì, prigioniera. Sorride il bimbo con in mano la luna, esulta, è fiero il bimbo con in mano la luna. x.com
2 giorni a Efteling con un bimbo piccolo e un neonato reddit