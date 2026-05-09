Bimbo rimane chiuso nell' auto della nonna | intervento del personale del Pronto soccorso di Branca

Venerdì mattina, alle 11:15, un bambino di due anni è rimasto accidentalmente chiuso all’interno di un’auto parcheggiata davanti al Pronto soccorso di un ospedale nella zona di Gubbio-Gualdo Tadino. La nonna, visibilmente agitata, ha richiesto assistenza ai sanitari presenti sul posto. Il personale del pronto soccorso è intervenuto prontamente per liberare il bambino, che è stato estratto senza riportare ferite.

Un bimbo di due anni è rimasto chiuso nell'auto nel parcheggio dell'ospedale di Branca. L'episodio è avvenuto ieri mattina, venerdì 8 maggio, intorno alle 11,15, davanti al Pronto soccorso dell’ospedale di Gubbio–Gualdo Tadino, dove una nonna in forte agitazione chiedeva aiuto: la sua auto si era.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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