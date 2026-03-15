Guardiola ammette che la corsa al titolo è complicata con l’inciampo del Manchester City contro il West Ham

L’allenatore del Manchester City ha dichiarato che la corsa al titolo è diventata più difficile dopo la sconfitta contro il West Ham. La squadra ha subito un passo falso in una partita cruciale, che ha complicato la situazione in classifica. Nessun commento o polemica sono stati riferiti sui social in questo momento.

2026-03-15 11:49:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Le speranze di titolo della Premier League del City hanno subito un altro grande colpo dopo essere state costrette a pareggiare 1-1 contro il West Ham in lotta per la retrocessione Pep Guardiola ha rifiutato di gettare la spugna nella corsa al titolo della Premier League, ma ha ammesso che “è complicato” dopo che il Manchester City è caduto di nove punti dalla vetta allo Stadio di Londra sabato sera. Appena tre giorni dopo che i loro sogni di Champions League erano stati infranti dalla sconfitta per 3-0 in casa del Real Madrid, una seconda parte di quella che fino a poco tempo fa era una potenziale quadrupla è andata potenzialmente in fumo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com Articoli correlati Le speranze di titolo del Manchester City finiranno con l’errore del West Ham2026-03-13 21:22:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Pep Guardiola ha... Leggi anche: Man City bloccato da West Ham, complicando la corsa al titolo di Premier League. Tutto quello che riguarda Manchester City Temi più discussi: Pep Guardiola dopo la sconfitta del Manchester City contro il Real Madrid: Credo che sia andata meglio di quanto dica il risultato; Calcio estero, il programma del weekend: la Premier si ferma per lasciare spazio al quinto turno della FA Cup; Newcastle, serbatoio vuoto nell'eliminazione in FA Cup contro il Man City: lo ammette Howe; Il record di Pep Guardiola contro il Real Madrid dopo il Barcellona mostra equilibrio in 13 partite. Se perderemo punti sarà finita: Guardiola sa, il City non può perdere. E l'Arsenal sorrideIl Manchester City può concedere il passo all'Arsenal? Reduce dalla lezione impartita dal Real Madrid in Champions League, oggi in Premier. tuttomercatoweb.com Guardiola dopo la scoppola: Non è andata poi così male. Tutto è ancora possibileIl tecnico del Manchester City resta ottimista nonostante il ko per 3-0 al Bernabeu contro il Real Madrid nell'andata degli ottavi di finale di Champions League: ecco le sue parole ... tuttosport.com IL MANCHESTER CITY NON VA OLTRE L’1-1 Finisce in parità la sfida tra West Ham e Manchester City. La squadra di Guardiola passa in vantaggio al 31' grazie alla rete di Bernardo Silva, ma i padroni di casa dopo appena quattro minuti, ristabiliscono l’eq x.com IL MANCHESTER CITY NON VA OLTRE L’1-1 Finisce in parità la sfida tra West Ham e Manchester City. La squadra di Guardiola passa in vantaggio al 31' grazie alla rete di Bernardo Silva, ma i padroni di casa dopo appena quattro minuti, ristabiliscono l’eq facebook