Guardia di Finanza Giorgetti al giuramento degli allievi | Il commercio internazionale oggi mostra la sua fragilità

Sabato mattina, in piazza Cittadella a Bergamo, si è tenuta la cerimonia di giuramento degli allievi dell’Accademia della Guardia di Finanza. Durante l’evento, un rappresentante della Guardia di Finanza ha commentato la situazione del commercio internazionale, sottolineando come oggi mostri segni di fragilità. La cerimonia ha visto la partecipazione di militari e autorità locali, con la consegna dei diplomi agli allievi appena diplomati.

Bergamo. Nella mattina di sabato 9 maggio si è svolta in piazza Cittadella la cerimonia del giuramento degli allievi dell’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo. Le nuove reclute delle Fiamme Gialle sono 69 e sono gli allievi del 125° Corso “Trieste IV” e del 24° Corso “Cassiopea II”, frequentatori del primo anno dell’Accademia. “Un evento che non ha uguali per intensità e significato”, esordisce Cosimo Di Gesù, comandante della Guardia di Finanza di Bergamo -. Una giornata memorabile che segnerà indelebilmente la vostra vita (si rivolge agli allievi, ndr): rappresentate il futuro, la speranza, l’etica del lavoro, l’integrità”. Presente alla cerimonia anche il comandante generale della Guardia di Finanza, generale di Corpo d’Armata Andrea De Gennaro.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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