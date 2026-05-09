Guardalà | Le condizioni di Yildiz e Thuram continuano a dare qualche preoccupazione
Le condizioni di Yildiz e Thuram sono al centro dell'attenzione dopo recenti accertamenti medici. Entrambi i giocatori hanno riportato infortuni durante le ultime partite, e gli esami clinici effettuati nei giorni scorsi hanno evidenziato alcune criticità. Non sono stati resi noti dettagli specifici sulle lesioni, ma si sa che i rispettivi staff sanitari stanno monitorando attentamente la situazione. La squadra attende aggiornamenti ufficiali sui tempi di recupero.
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