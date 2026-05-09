Guardalà | Le condizioni di Yildiz e Thuram continuano a dare qualche preoccupazione

Le condizioni di Yildiz e Thuram sono al centro dell'attenzione dopo recenti accertamenti medici. Entrambi i giocatori hanno riportato infortuni durante le ultime partite, e gli esami clinici effettuati nei giorni scorsi hanno evidenziato alcune criticità. Non sono stati resi noti dettagli specifici sulle lesioni, ma si sa che i rispettivi staff sanitari stanno monitorando attentamente la situazione. La squadra attende aggiornamenti ufficiali sui tempi di recupero.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Koopmeiners, oltre l’ultima spiaggia c’è il Via del Mare: titolare con il Lecce per cambiare (almeno) il finale? Juventus Next Gen miniera d’oro: chi sale in Prima squadra e quali saranno le sorprese della prossima stagione New Generation Zone – VIDEO di Marco Baridon Birindelli: «Se dai spazio alla Juve ti mandano in bambola.Sarò sempre grato a questo club, ho abbracciato Chiellini e Pessotto» Canzi: «Inter di altissimo livello. Spesso ci si dimentica che la Juventus Women ha giocato più partite di tutti» Juventus Women Primavera, il tecnico Bruzzano verso le Final Four: «Bilancio sicuramente positivo, abbiamo grande fiducia» Juve...🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Guardalà: «Le condizioni di Yildiz e Thuram continuano a dare qualche preoccupazione» ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Ultimissime Juve LIVE: Yildiz show, le condizioni di Thuramdi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Ultimissime Juve LIVE: scelto l’arbitro per il Verona. Le condizioni di Yildiz e Thuramdi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: The Rolling Stones, svelati titolo e copertina del nuovo album Foreign Tongues. Guardala qui; Guardalà: Contro il Lecce, la miglior Juventus possibile. Spalletti vuole…; Arsenal Atletico Madrid in streaming gratis: guarda la partita in diretta. Juventus in caduta libera, le opinioni di Guardalà, Paganini, Bargiggia e RavezzaniIl clima attorno alla Juventus si fa sempre più pesante dopo la sconfitta interna per 2-0 contro il Como di fabregas, un ko che lascia strascichi soprattutto per il modo in cui è maturato. A ... m.tuttomercatoweb.com