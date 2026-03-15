Ultimissime Juve LIVE | Yildiz show le condizioni di Thuram

Nelle ultime ore, la Juventus ha visto un’esibizione di Yildiz e ha aggiornamenti sulle condizioni di Thuram. La redazione di JuventusNews24 tiene sotto controllo tutte le novità del giorno, offrendo un quadro completo delle ultime notizie provenienti dal club. Questo aggiornamento in tempo reale permette di seguire da vicino le evoluzioni in casa bianconera.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 15 marzo 2026. Infortunio Thuram, come sta il francese? Le condizioni del giocatore della Juventus e i possibili tempi di recupero. Ore 14:30 – Infortunio Thuram, il francese ha lasciato il campo contro l’Udinese per un problema alla caviglia. Non c’è preoccupazione in casa Juventus Yildiz show, per i giornali vale anche 8. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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