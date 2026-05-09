Oggi si sono svolte le qualifiche del Gran Premio di Francia 2026 sul circuito di Le Mans, tappa del campionato mondiale di MotoGP. La prima posizione sulla griglia di partenza è stata conquistata dal pilota italiano, seguito da un altro italiano in seconda fila. Un altro concorrente dovrà invece affrontare una rimonta durante la gara. Le sessioni di qualificazione hanno visto vari cambi di posizione tra i partecipanti.

Oggi si sono disputate le qualifiche del GP di Francia 2026, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Le Mans. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la Sprint Race di oggi pomeriggio (la gara su distanza accorciata) e per il Gran Premio di domani (sui canonici 110 chilometri circa). Francesco Bagnaia ha conquistato la pole position del GP di Francia, riuscendo a pennellare un giro perfetto in chiusura e a fermare il cronometro su 1:29.634. Il centauro della Ducati ufficiale ha preceduto di appena dodici millesimi il compagno di squadra Marc Marquez, che ha così completato la doppietta per la scuderia di Borgo Panigale al termine di un turno caratterizzato da distacchi risicatissimi e con quattro piloti racchiusi in appena 42 millesimi.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Griglia di partenza MotoGP, GP Francia 2026: Bagnaia in pole position! Bezzecchi in scia, Martin deve rimontare

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Francia 2026 in DIRETTA: magnifica pole di Bagnaia! Bezzecchi in prima fila, la griglia di partenza. Alle 15.00 la Sprint

Griglia di partenza MotoGP, GP Thailandia 2026: Marco Bezzecchi in pole davanti a Marc Marquez, Bagnaia in quinta filaLa qualifica di Buriram ha rispettato le attese della vigilia: Marco Bezzecchi ha trasformato il potenziale mostrato sin dalle prime sessioni nel...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: MotoGp, oggi qualifiche e gara Sprint del Gp Francia: orari e dove vederle in tv (in chiaro); MotoGP Francia, Classifica Prove: Zarco 1°, poi Diggia e Pecco. Marquez in Q1; F1 GP Miami: orari Tv, griglia di partenza e scheda del circuito della Florida; Mapei colora il Gran Premio di Spagna della MotoGP.

Griglia di partenza MotoGP, GP Francia 2026: Bagnaia in pole position! Bezzecchi in scia, Martin deve rimontareOggi si sono disputate le qualifiche del GP di Francia 2026, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Le Mans. I piloti si sono ... oasport.it

MotoGp, Bagnaia in pole nel Gp Francia davanti a Marquez e Bezzecchi. La griglia di partenzaPecco Bagnaia in pole position nel Gran Premio di Francia di MotoGp. Oggi, sabato 9 maggio, il pilota italiano della Ducati ha fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche sul circuito di Le Mans, ... adnkronos.com

Nella famosa griglia "madre di tutte le prove" non arbitrò chi aveva nominato Moggi, dicevano che valeva il tentativo. Qui a quanto pare li hanno pure accontentati. Se confermato è illecito sportivo e frode sportiva, inutile girarci intorno. x.com

Qual è la “top di gamma” delle padelle inox in Italia reddit