Griglia di partenza MotoGP GP Thailandia 2026 | Marco Bezzecchi in pole davanti a Marc Marquez Bagnaia in quinta fila

Durante le qualifiche del GP Thailandia 2026 a Buriram, Marco Bezzecchi ha ottenuto la pole position, precedendo Marc Marquez. Pecco Bagnaia si è piazzato in quinta fila. La sessione di qualifiche ha confermato le aspettative, con Bezzecchi che ha migliorato i tempi già evidenziati nelle prove precedenti. La griglia di partenza è stata definita sulla base di queste prestazioni.