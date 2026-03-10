Sfilata di Mezza Quaresima | tutte le limitazioni al traffico centro chiuso

Bergamo. La città si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della tradizione cittadina, la sfilata di Mezza Quaresima. La manifestazione è in programma domenica 15 marz o lungo le vie del centro: per consentire lo svolgimento della in sicurezza, il Comune ha emanato un'ordinanza che prevede una serie di modifiche alla viabilità, con divieti di transito e di sosta in diverse strade cittadine. L'evento, organizzato dall'associazione Ducato di Piazza Pontida, in caso di maltempo sarà rinviato a domenica 29 marzo. Centro città chiuso al traffico nel pomeriggio. Le principali limitazioni alla circolazione saranno in vigore dalle 13,30 alle 19, fascia oraria in cui il corteo dei carri allegorici attraverserà il centro cittadino.