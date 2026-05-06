Budget e strategie | sarà un Grifo giovane Promesse-cercasi summit a Milano con le big

Il club ha annunciato che la squadra sarà composta principalmente da giovani nella prossima stagione. Durante un summit a Milano, rappresentanti delle principali squadre hanno discusso delle strategie e delle promesse per il futuro. La chiusura anticipata del campionato ha permesso di dedicare più tempo alla pianificazione, offrendo un margine di manovra più ampio per il nuovo progetto. Le decisioni prese riguardano soprattutto il budget e l'organizzazione tecnica.

L’unico aspetto positivo di aver chiuso il campionato ancora una volta in anticipo è il tempo. Tempo a disposizione per programmare la prossima stagione. Un tempo che stavolta andrà impiegato nel miglior modo possibile. Anche se prima si dovrà fare chiarezza su quelle che saranno le possibilità economiche della società di Javier Faroni. C’è ancora una settimana da attendere, al momento il Perugia è in bilico con molti dei suoi interpreti, non solo i calciatori che aspettano risposte. Perché anche Tedesco, Gaucci e Novellino sono in attesa di novità da parte di Hernan Borras. Il direttore generale in questi giorni lontano da Perugia ha avuto modo di confrontarsi con il presidente per le linee guida del futuro.🔗 Leggi su Lanazione.it

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