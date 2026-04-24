Sono stati pubblicati i dati relativi ai redditi medi dichiarati nel 2024, fornendo una panoramica dettagliata della distribuzione economica nel paese. Le statistiche mostrano le differenze tra le varie province italiane, evidenziando quali aree presentano i redditi più alti e quali invece si collocano ai livelli più bassi. Questi numeri illustrano in modo chiaro le disparità economiche tra le diverse regioni del territorio nazionale.

Roma, 24 aprile 2026 – I numeri non mentono, ma quest'anno parlano più forte del solito. Con la pubblicazione dei dati 2025 sui redditi percepiti nel 2024, si alza ufficialmente il velo sullo stato di salute delle tasche degli italiani. Tra conferme attese e sorprese amare, la fotografia della ricchezza del nostro Paese rivela dinamiche che vanno ben oltre la semplice statistica. Un divario fra Nord e Sud sempre più forte, con la provincia di Milano che si conferma al primo posto con un reddito medio imponibile di 33.635 euro, davanti alla provincia di Monza e Brianza (29.449) e a quella di Bologna (29.157). Crotone, invece, è la provincia con il reddito medio più basso.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Redditi medi dichiarati, la mappa completa: ecco le province più ricche (e le più povere) d’Italia

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