Le autorità greche stanno esaminando un drone marino senza equipaggio e armato, che è stato recuperato da pescatori su un'isola al largo della costa occidentale del Paese. L'unità è stata portata a riva da pescatori locali, mentre le indagini sulle sue origini e sul suo scopo sono in corso. Nessuna informazione ufficiale è stata fornita riguardo alle circostanze del ritrovamento.

In Grecia le autorità stanno indagando su un’imbarcazione di superficie, un drone marino, senza equipaggio e armata che è stata portata a riva su un’isola al largo della costa occidentale del Paese. Un video ottenuto dall’ Associated Press mostra alcuni pescatori che giovedì trainavano l’imbarcazione, rinvenuta all’interno di una grotta costiera a Lefkada, verso un porto vicino. Venerdì è stata trasferita in una base navale sulla terraferma per essere ispezionata, secondo quanto riferito dall’emittente pubblica greca ERT. L’ Ucraina ha utilizzato imbarcazioni drone nel Mar Nero per condurre una campagna efficace contro le navi da guerra russe, mentre anche Mosca ha sviluppato droni marittimi, alcuni con design simili.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Grecia, drone marino militare al largo della costa: pescatori lo portano a riva

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