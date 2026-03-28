Al largo dell’isola di Creta, un barcone alla deriva da alcuni giorni è stato soccorso. A bordo c’erano numerosi migranti, e tra di loro sono stati trovati 22 morti. Le autorità hanno recuperato anche alcuni sopravvissuti e stanno continuando le operazioni di soccorso nella zona. Non sono stati forniti dettagli sulla nazionalità delle persone coinvolte.

Al largo della Grecia, e in particolare dell’isola di Creta, è stato soccorso un barcone che era da giorni alla deriva. Secondo le testimonianze dei sopravvissuti hanno perso la vita 22 persone durante la traversata. Ne ha dato notizia il media greco eKathimerini. L’imbarcazione era partita la sera del 21 marzo dalla regione di Tobruk, in Libia, ed era diretta in Grecia. Come emerso dalle indagini preliminari, inizialmente a bordo c’erano quarantotto persone. Durante il viaggio, i passeggeri hanno perso l’orientamento e sono rimasti in mare per sei giorni senza acqua né cibo. Ventidue persone hanno perso la vita e i loro corpi sono stati gettati in mare per ordine di uno dei trafficanti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Migranti, 22 morti su un barcone al largo della Grecia

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