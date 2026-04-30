Al quarto giorno di navigazione, la Flotilla si trova sotto osservazione mentre si avvicina alle acque del Mediterraneo. Le autorità hanno annunciato di aver già intercettato una nave al largo della Grecia, segnando un primo intervento nel corso della missione. La spedizione continua a muoversi verso il suo obiettivo, mentre le forze di sicurezza monitorano attentamente le rotte e le navi coinvolte.

Al quarto giorno di navigazione la spedizione della Flotilla comincia a essere oggetto di attenzioni. Ieri sera poco prima delle 22 al largo della Grecia le radio di bordo hanno smesso di funzionare e abbiamo visto avvicinarsi una nave militare con i fari puntati. E HANNO LANCIATO un messaggio metallico alla radio: «Questa è la marina israeliana. Ogni tentativo di rompere l’assedio marittimo di sicurezza della Striscia di Gaza viola il diritto internazionale». Un’interpretazione piuttosto fantasiosa che è proseguita con l’invito a «invertire la rotta e tornare nei porti di origine» o lasciare gli aiuti umanitari per la popolazione «al porto di Ashdod per le ispezioni» e la successiva consegna a Gaza (nelle precedenti missioni non è mai avvenuto: nessuna traccia degli aiuti sequestrati).🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Israele si prepara alla Flotilla: prima intercettazione al largo della Grecia

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