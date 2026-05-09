Grasso | nuove riforme rischiano di creare un vuoto contro le mafie

Le recenti modifiche legislative in materia antimafia stanno suscitando preoccupazioni riguardo alla loro possibile influenza sulle indagini in corso. Alcuni esperti hanno evidenziato che alcune norme potrebbero ridurre gli strumenti disponibili per le forze dell'ordine, creando potenzialmente un vuoto operativo. La discussione si concentra sulla compatibilità delle nuove riforme con le esigenze di contrasto alle organizzazioni criminali e sulla loro capacità di mantenere efficaci le attività investigative.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui