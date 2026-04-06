Il Teatro comunale di Vicenza sarà teatro giovedì 9 aprile dell’undicesima edizione della Giornata regionale della memoria e dell’impegno, un appuntamento dedicato alla commemorazione delle vittime innocenti delle mafie. Alla manifestazione parteciperanno circa 600 studenti, insieme a Pietro Grasso. L’evento si svolge con l’obiettivo di mantenere viva la memoria delle persone uccise e di promuovere la sensibilizzazione sulla lotta alle organizzazioni criminali.

Il Teatro comunale di Vicenza ospiterà giovedì 9 aprile l’undicesima edizione della Giornata regionale della memoria e dell’impegno per commemorare le vittime innocenti delle mafie. L’iniziativa, coordinata da Avviso Pubblico in collaborazione con Libera Veneto e promossa dalla Regione del Veneto, godrà del patrocinio dell’amministrazione comunale. L’evento avrà inizio alle ore 10 con gli interventi istituzionali. Prenderanno la parola il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, il vicepresidente della Regione Lucas Pavanetto, Manuela Lanzarin nella veste di presidente della quinta commissione consiliare regionale, oltre a Roberta Tedeschi, sindaca di Povegliano Veronese, e Sara Resina, che rappresenta Libera a livello provinciale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mafie: 600 studenti e Pietro Grasso a Vicenza per la legalità

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