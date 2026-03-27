Le classifiche radio a un mese da Sanremo 2026 | le grandi emittenti hanno voltato le spalle a Sal Da Vinci

A un mese dalla conclusione del Festival di Sanremo 2026, la classifica Trend Sanremo 2026 di EarOne mostra che le principali emittenti radiofoniche hanno smesso di trasmettere

A un mese dalla fine del Festival di Sanremo, la classifica Trend Sanremo 2026 di EarOne ci racconta la chiusura totale delle grandi emittenti radiofoniche a "Per sempre sì" di Sal Da Vinci. Ma anche la preferenza delle stesse per "Tu mi piaci tanto" e "Ossessione". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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