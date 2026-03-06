La classifica dei brani di Sanremo 2026 in radio | c'è un caso Sal Da Vinci tra le grandi emittenti

È stata resa nota la prima classifica EarOne dei brani di Sanremo 2026 trasmessi in radio, riferita al periodo dal 27 febbraio al 5 marzo. Nella graduatoria, al primo posto si trova Ditonellapiaga con la canzone

Sanremo 2026, la classifica della terza serata: Arisa e Serena Brancale ancora in top 5, radio e televoto premiano anche Sayf, Lucé e Sal Da VinciNel terzo appuntamento con la kermesse andato in onda il 26 febbraio, a votare sono stati di nuovo le radio e il televoto Festival di Sanremo atto...

Sanremo 2026, ascoltati i 30 brani in gara, le pagelle: Fedez & Masini vincenti, Ditonellapiaga e Brancale top, Sal Da Vinci underdogAbbiamo ascoltato in anteprima i brani in gara al Festival di Sanremo 2026: relazioni tossiche, famiglie imperfette, fragilità maschili e desiderio...

Classifica airplay radio settimana 27 febbraio – 5 marzo 2026: Ditonellapiaga prima con Che fastidio!, Sal Da Vinci solo ottavoClassifica Earone airplay radio settimana 10/2026: Ditonellapiaga prima con Che fastidio, Sal Da Vinci vincitore di Sanremo 2026 solo ottavo. La top 10. lifestyleblog.it

Sanremo 2026, la classifica radio: Che fastidio! di Ditonellapiaga domina l’airplay, Sal Da Vinci solo sestoClassifica radio EarOne Sanremo 2026 aggiornata 1° marzo: Ditonellapiaga prima con Che fastidio!, Tommaso Paradiso e Fedez-Masini sul podio. Tutti i 30 brani. lifestyleblog.it

Sal Da Vinci, nel salutare la mamma del piccolo Domenico, annuncia che la Nazionale Cantanti organizzerà una partita di beneficienza al fine di raccogliere risorse per la fondazione dedicata al bambino tragicamente scomparso - facebook.com facebook

Il vincitore del Festival di Sanremo, Sal Da Vinci, è tornato oggi nella sua Napoli: ad accoglierlo, una grande festa. x.com