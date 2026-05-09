Grande Fratello Vip eliminato e riassunto puntata 8 maggio | Marco Berry lascia la casa

Nella puntata del 8 maggio del Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi su Canale 5, Marco Berry è stato eliminato dalla casa. Durante la serata sono stati mostrati riassunti delle dinamiche settimanali e sono stati annunciati i concorrenti che continuano il percorso nella casa. La puntata ha previsto anche momenti di confronto tra i concorrenti e aggiornamenti sulle nomination.

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