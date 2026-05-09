Grande Fratello Vip eliminato e riassunto puntata 8 maggio | Marco Berry lascia la casa
Nella puntata del 8 maggio del Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi su Canale 5, Marco Berry è stato eliminato dalla casa. Durante la serata sono stati mostrati riassunti delle dinamiche settimanali e sono stati annunciati i concorrenti che continuano il percorso nella casa. La puntata ha previsto anche momenti di confronto tra i concorrenti e aggiornamenti sulle nomination.
Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 che vede al timone Ilary Blasi. La padrona di casa con le sue due opinioniste in studio, Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, è ritornata in diretta e anche la nuova puntata, ora che la finalissima si avvicina, è stata.🔗 Leggi su Today.it
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