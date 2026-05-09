Grande Fratello Vip eliminato e riassunto puntata 8 maggio | al via il televoto flash

Da today.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata del 8 maggio del Grande Fratello Vip, è stato comunicato l’avvio di un televoto flash e sono stati eliminati alcuni concorrenti. La conduttrice Ilary Blasi ha condotto la serata, introducendo le varie fasi della puntata e le interazioni tra i partecipanti. Durante la trasmissione, sono stati mostrati momenti di confronto e alcune dinamiche tra i concorrenti, mentre il pubblico ha potuto esprimere le proprie preferenze attraverso il televoto.

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Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 che vede al timone Ilary Blasi. La padrona di casa con le sue due opinioniste in studio, Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, è ritornata in diretta e anche la nuova puntata, ora che la finalissima si avvicina, è stata.🔗 Leggi su Today.it

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