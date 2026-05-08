Grande Fratello Vip eliminato e riassunto puntata 8 maggio | è ' guerra' tra le finaliste Elia e Mussolini

Da today.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata del 8 maggio del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi su Canale 5, si è assistito all’eliminazione di uno dei concorrenti e a un confronto tra due finaliste, Elia e Mussolini. La serata ha visto sviluppi nella dinamica tra i partecipanti, con momenti di tensione e discussioni che hanno attirato l’attenzione degli spettatori. La puntata ha anche mostrato le reazioni dei concorrenti alle decisioni di eliminazione e alle schermaglie tra le finaliste.

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Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 che vede al timone Ilary Blasi. La padrona di casa con le sue due opinioniste in studio, Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, è ritornata in diretta e anche la nuova puntata, ora che la finalissima si avvicina, è stata.🔗 Leggi su Today.it

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