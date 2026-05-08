Grande Fratello Vip eliminato e riassunto puntata 8 maggio | è ' guerra' tra le finaliste Elia e Mussolini
Nella puntata del 8 maggio del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi su Canale 5, si è assistito all’eliminazione di uno dei concorrenti e a un confronto tra due finaliste, Elia e Mussolini. La serata ha visto sviluppi nella dinamica tra i partecipanti, con momenti di tensione e discussioni che hanno attirato l’attenzione degli spettatori. La puntata ha anche mostrato le reazioni dei concorrenti alle decisioni di eliminazione e alle schermaglie tra le finaliste.
Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 che vede al timone Ilary Blasi. La padrona di casa con le sue due opinioniste in studio, Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, è ritornata in diretta e anche la nuova puntata, ora che la finalissima si avvicina, è stata.🔗 Leggi su Today.it
Notizie correlate
Leggi anche: Grande Fratello Vip, riassunto ed eliminato puntata 7 aprile: Alessandra Mussolini contro Antonella Elia, chi è al televoto
Leggi anche: Grande Fratello Vip, riassunto puntata 7 aprile: Alessandra Mussolini contro Antonella Elia
Una raccolta di contenuti
Temi più discussi: Grande Fratello Vip, eliminata Paola Caruso. Al televoto sei concorrenti; Grande Fratello Vip, eliminato ieri 28 aprile: Paola Caruso; Grande Fratello Vip (28 aprile): Paola Caruso fuori tra lacrime e accuse, anche Valeria Marini va via. Nomination col trucco: chi è al televoto; Grande Fratello Vip 2026, cos'è successo il 28 aprile: chi è stato eliminato.
Grande Fratello Vip 2026, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 8 maggioGrande Fratello Vip 2026, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 8 maggio. Tutte le informazioni nel dettaglio. Scopri di più ... tpi.it
Eliminato Grande Fratello Vip 2026, sondaggi 8 maggio: chi esce? Le percentuali, due concorrenti a rischioIl Grande Fratello Vip entra nella fase decisiva. I sondaggi online premiano Adriana Volpe e Lucia Ilardo, mentre Francesca Manzini e Marco Berry sembrano sempre più a rischio eliminazione. gay.it
Grande Fratello. Donna · Vogue. I nostri ex concorrenti hanno qualcosa da dirvi: #GFVIP vi aspetta STASERA in prima serata su #Canale5 e Mediaset Infinity! - facebook.com facebook
Gaffe al Grande Fratello Vip: Alessandra Mussolini con la foto capovolta x.com