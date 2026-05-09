Grande Fratello Vip eliminato e riassunto puntata 8 maggio | Marco Berry lascia la casa sorpresa per Adriana

Nella puntata del 8 maggio del Grande Fratello Vip, Marco Berry è stato eliminato dalla casa. La puntata è stata condotta da Ilary Blasi su Canale 5. Durante l’episodio, si è verificata una sorpresa per uno dei concorrenti, Adriana. La trasmissione ha visto anche altri momenti di gioco e discussioni tra i partecipanti.

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 che vede al timone Ilary Blasi. La padrona di casa con le sue due opinioniste in studio, Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, è ritornata in diretta e anche la nuova puntata, ora che la finalissima si avvicina, è stata.🔗 Leggi su Today.it

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