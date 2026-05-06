Il televoto dell’8 maggio 2026 del Grande Fratello Vip ha già generato numerosi commenti sui social e nei forum dedicati al reality. Secondo i sondaggi, Lucia e Adriana risultano essere le concorrenti più votate in questa fase, mentre Marco Berry si trova in una posizione di svantaggio. La serata continuerà a essere seguita con attenzione dagli spettatori, in attesa degli sviluppi delle prossime ore.

Il televoto dell’8 maggio 2026 del Grande Fratello Vip sta già infiammando i social e i forum dedicati al reality. La puntata di venerdì non decreterà un’eliminazione immediata, ma stabilirà chi sarà il primo candidato a lasciare la Casa nella diretta successiva. Una posizione scomoda, che può cambiare alleanze, strategie e perfino l’umore dei concorrenti. Le nomination hanno creato un clima incandescente, perché i quattro nomi in gioco rappresentano personalità forti e spesso in contrasto tra loro. Il pubblico sta votando in massa e i primi risultati del sondaggio online mostrano un quadro sorprendente, con distacchi minimi tra i più amati e un concorrente nettamente in difficoltà.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, sondaggi puntata 8 maggio 2026: Lucia e Adriana in testa, Marco Berry in difficoltà

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