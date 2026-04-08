Grande Fratello Vip riassunto ed eliminato puntata 7 aprile | Alessandra Mussolini contro Antonella Elia chi è al televoto

Nella puntata del 7 aprile del Grande Fratello Vip, trasmessa in diretta su Canale 5 e condotta da Ilary Blasi, sono stati affrontati diversi momenti di tensione tra i concorrenti. Tra le discussioni più discusse ci sono state quelle tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia. Durante la serata si è anche deciso chi tra alcuni partecipanti sarebbe stato eliminato e inserito nel televoto. Le opinioniste presenti in studio hanno commentato le dinamiche del reality.

Settima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi. Ecco tutto quello che è successo, tra eliminazioni, confronti e sorprese Nuovo appuntamento settimanale con il Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e commentato in studio, rigorosamente in diretta, dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Tra aria di tradimenti, contrasti insanabili, ma anche grosse emozioni, i concorrenti stanno continuando a vivere nella casa più spiata d'Italia e quella di stasera è stata una puntata ricca, come sempre, di colpi di scena. La puntata si è aperta con il faccia a faccia tra le ormai ex amiche Paola Caruso, Alessandra Mussolini e Antonella Elia. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Grande Fratello Vip, riassunto puntata 7 aprile: Alessandra Mussolini contro Antonella Elia Leggi anche: Grande Fratello Vip, riassunto puntata 7 aprile: Alessandra Mussolini contro Antonella Elia, eliminata Ibiza Altea Temi più discussi: Grande Fratello Vip 2026, sesta puntata: cos'è successo il 3 aprile; Grande Fratello Vip 2026, il riassunto della quinta puntata; Grande Fratello Vip 2026, riassunto puntata 30 marzo: Giovanni Calvario eliminato, chi è al televoto; GF VIP 2026: riassunto della puntata del 30 marzo, cos’è successo. Grande Fratello Vip, riassunto puntata 7 aprile: Alessandra Mussolini contro Antonella EliaSettima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi. Ecco tutto quello che è successo, tra eliminazioni, confronti e sorprese ... today.it Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata di martedì 7 aprileMartedì 7 aprile Ilary Blasi condurrà la nuova puntata del Grande Fratello VIP. A rischio eliminazione ben tre concorrenti: Antonella Elia, Marco Berry e Ibiza Altea. L’inquilino meno votato dovrà ... tg24.sky.it Grande Fratello. . Ecco tutto quello che c’è da sapere sull'uomo ideale di Francesca #GFVIP facebook