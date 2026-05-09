Venerdì 8 maggio si è svolta una puntata del Grande Fratello Vip 2026, caratterizzata da diversi imprevisti. Durante la serata è stato eliminato un concorrente, mentre altri sono stati nominati per la prossima fase del reality. La finale potrebbe essere rinviata, ma non ci sono ancora conferme ufficiali sul possibile slittamento. La trasmissione, come di consueto, ha attirato l’attenzione degli spettatori e dei media.

Roma, 8 maggio 2026 - Quella di venerdì 8 maggio è stata una puntata del Grande Fratello Vip 2026 ricca di imprevisti. Quello più evidente è stato l’eliminazione a sorpresa di uno dei concorrenti. E non di quelli in nomination dalla precedente puntata. Durante la serata la conduttrice Ilary Blasi ha aperto un televoto flash che ha portato un inquilino della Casa a dover lasciare definitivamente il reality show. L’eliminato. I nominati. La finale. Antonella Elia contro Alessandra Mussolini. Adriana Volpe l’imboscata. La sorpresa. L’eliminato. Il primo candidato all’eliminazione era stato Marco Berry, uscito sconfitto dal televoto degli ultimi giorni.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Grande Fratello Vip 8 maggio, la finale può slittare ancora? Eliminato Marco Berry, chi sono i nominati

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Grande Fratello Vip, eliminato e riassunto puntata 8 maggio: Marco Berry lascia la casaNuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 che vede al timone Ilary Blasi.

Grande Fratello Vip, eliminato e riassunto puntata 8 maggio: Marco Berry lascia la casa, sorpresa per AdrianaNuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 che vede al timone Ilary Blasi.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Grande Fratello Vip, le anticipazioni di venerdì 8 maggio; Grande Fratello Vip, stasera: eliminazione a sorpresa e nuovi confronti; Ribaltone al Grande Fratello Vip: ecco cosa è successo fuori e dentro la Casa. E cosa succederà stasera; GF Vip, anticipazioni stasera 8 maggio: un'eliminazione a sorpresa.

Grande Fratello Vip 2026: i nominati e le nomination di ieri sera 8 maggio | Video MediasetNomination e nominati dell'8 maggio del Grande Fratello Vip 2026: chi vuoi in finale tra Adriana, Raul, Renato, Raimondo e Lucia? superguidatv.it

Grande Fratello Vip 8 maggio, la finale può slittare ancora? Eliminato Marco Berry, chi sono i nominatiNon sono mancate le polemiche neppure nella quindicesima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5 ... quotidiano.net

Che cosa vedere in tv stasera, i programmi di venerdì 8 maggio 2026, dal Milleunacover Sanremo a Grande Fratello Vip x.com