Grande Fratello Vip 8 maggio | eliminato Marco Berry cinque concorrenti in nomination per la finale

Nella puntata del Grande Fratello Vip trasmessa venerdì 8 maggio, Marco Berry è stato eliminato. Cinque concorrenti sono in nomination per la finale: Lucia Ilardo, Adriana Volpe, Raimondo Todaro, Raul Dumitras e Renato Biancardi.

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