Grande Fratello Vip 8 maggio | eliminato Marco Berry cinque concorrenti in nomination per la finale
Nella puntata del Grande Fratello Vip trasmessa venerdì 8 maggio, Marco Berry è stato eliminato. Cinque concorrenti sono in nomination per la finale: Lucia Ilardo, Adriana Volpe, Raimondo Todaro, Raul Dumitras e Renato Biancardi.
Nella puntata del Grande Fratello Vip di venerdì 8 maggio è stato eliminato Marco Berry. In nomination, stavolta per la finale, cinque concorrenti: Lucia Ilardo, Adriana Volpe, Raimondo Todaro, Raul Dumitras e Renato Biancardi.🔗 Leggi su Fanpage.it
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