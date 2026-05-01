Il Grande Fratello Vip del 2026 si avvicina alla sua quinta puntata e il televoto del 5 maggio è stato aperto. Tra i concorrenti in gara, Adriana Volpe si è posizionata come seconda finalista, subito dopo Alessandra Mussolini. La sessione di voto si è conclusa con queste preferenze, che determinano l’accesso alla fase finale del reality show. Ora si attende la comunicazione ufficiale dei risultati.

Il Grande Fratello Vip entra nel vivo e il televoto del 5 maggio 2026 si preannuncia decisivo per la scelta del secondo finalista. Sul forum dedicato al reality, i fan hanno espresso le proprie preferenze in un sondaggio che fotografa perfettamente gli umori del pubblico. A guidare la classifica provvisoria è Adriana Volpe, che conquista il cuore degli spettatori con il suo carisma e la sua eleganza, seguita da Alessandra Mussolini, protagonista di una stagione intensa e combattiva. Ma quanto distano le due in percentuale? E chi rischia di lasciare la Casa? Scopriamolo insieme. Secondo i dati raccolti online, Adriana Volpe è la concorrente più amata del momento, con un consenso che sfiora il 43,73% dei voti.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip 2026, sondaggi puntata 5 maggio: Adriana Volpe seconda finalista, dietro Alessandra Mussolini

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