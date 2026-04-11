Nella puntata del Grande Fratello Vip trasmessa il 13 aprile 2026, sono stati diffusi i risultati dei sondaggi e del televoto. In base ai dati raccolti, Adriana Volpe si trova in testa tra i preferiti dal pubblico, mentre Lucia è stata eliminata. La gara di questa settimana si sta concentrando sui voti degli spettatori, che determineranno chi dovrà lasciare la Casa.

La puntata del Grande Fratello Vip del 13 aprile 2026 si avvicina e l’attenzione del pubblico è tutta rivolta al televoto che deciderà chi dovrà lasciare la Casa. Ma quali sono le percentuali aggiornate? Chi guida il televoto? E soprattutto, chi rischia seriamente l’eliminazione? Scopriamolo insieme. Secondo i dati raccolti dal sondaggio online, Adriana Volpe è nettamente la più votata, con un solido 45,12% delle preferenze. Un risultato che conferma il forte legame che la conduttrice ha costruito con il pubblico, capace di sostenerla anche nei momenti più tesi della settimana. Il suo modo diretto di affrontare i conflitti e la capacità di non tirarsi mai indietro sembrano averle garantito un vantaggio importante. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, sondaggi puntata 13 aprile 2026: Adriana Volpe in testa, Lucia eliminata

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