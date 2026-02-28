Nella seconda giornata del Grand Slam di Tashkent 2026, Giovanni Esposito ha partecipato nella categoria -73 kg e si è piazzato ai piedi del podio. L'evento, secondo appuntamento del World Tour di judo in questa stagione, si è concluso con questa posizione per l’atleta italiano. La competizione ha visto numerosi judoka affrontarsi sul tatami, con Esposito tra i protagonisti della giornata.

Andata in archivio la seconda giornata del Grand Slam di Tashkent 2026, secondo appuntamento stagionale del World Tour di judo. Sul tatami, oggi, le categorie -73 kg e -81 kg maschili, -63 kg e -70 kg femminili. Nella capitale uzbeka, l’Italia si è presentata con Carlotta Avanzato nei -63 kg, Irene Pedrotti e Giorgia Stangherlin nei -70 kg, Giovanni Esposito e Leonardo Valeriani nei -73 kg, Leonardo Casaglia e Manuel Parlati nei -81 kg. La miglior prestazione di giornata porta la firma di Giovanni Esposito. Il judoka campano ha superato all’esordio il saudita Karim Abdulaev, per poi imporsi anche sul russo Shamil Zilfikarov, rimontando da uno Yuko di svantaggio grazie a un decisivo ippon per osaekomi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Judo, Giovanni Esposito ai piedi del podio nei -73 kg del Grand Slam di Tashkent

Judo, Pedrotti si ferma ai piedi del podio nel Grand Slam di Tokyo. Bene anche Tavano e AccogliSi chiude senza podi ma con diversi piazzamenti di rilievo per l’Italia anche la seconda e ultima giornata del Grand Slam di Tokyo 2025, ultimo...

Judo, un’infinita Odette Giuffrida sale sul podio anche al Grand Slam di Tashkent. Bene anche Accogli e MilaniPassano gli anni e cambiano le avversarie, ma Odette Giuffrida continua a tenere alta la bandiera del judo italiano e centra l’ennesimo risultato di...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Giovanni Esposito.

Temi più discussi: L'Italia del Judo pronta a brillare a Tashkent: la diretta su Sky; Judo, Scutto e Giuffrida guidano la folta spedizione azzurra a Tashkent per il secondo Grand Slam stagionale; Tashkent Grand Slam 2026, Judo Azzurro a trazione siciliana; Domani al via il Grand Slam a Tashkent: Tavano gareggia domenica.

Judo, Giovanni Esposito ai piedi del podio nei -73 kg del Grand Slam di TashkentAndata in archivio la seconda giornata del Grand Slam di Tashkent 2026, secondo appuntamento stagionale del World Tour di judo. Sul tatami, oggi, le categorie -73 kg e -81 kg maschili, -63 kg e -70 kg ... oasport.it

Judo, tris di medaglie a Zagabria. A Ostia in gara i giovanissimiIrene Pedrotti è terza nei -70 kg. Pedrotti vince su Takhellambam (India), Gohsen (Israele) e si ferma ai quarti contro la nipponica Tanaka per poi recuperare contro Kulic (Croazia). Nella finale per ... repubblica.it

La nota del coordinatore del M.I.D., Giovanni Esposito - facebook.com facebook

Domani #CTCF Demi Moore, Virginia Raffaele, Fabio De Luigi, Matilda De Angelis, Flora Tabanelli, Giovanni Esposito, Paolo Rossi, Ubaldo Pantani, Gabriele Cirilli, Alessia Marcuzzi #SANREMO2026 x.com