Nel fine settimana si corre a Le Mans il Gran Premio di Francia di MotoGP, con Pecco Bagnaia che si è aggiudicato la pole position. Il pilota torinese ha ottenuto il miglior tempo, superando di soli 12 millesimi Marc Marquez, che si è piazzato alle sue spalle. La sessione di qualifiche ha visto un testa a testa tra i due, con Bagnaia che è riuscito a conquistare la prima posizione.

AGI - Pecco Bagnaia ha conquistato la pole nella MotoGp per il Gran Premio di Francia. Sul circuito di Le Mans, il pilota torinese ha preceduto di appena 12 millesimi Marc Marquez. In prima fila con due Ducati ci sarà anche il leader del mondiale Marco Bezzecchi. Nella seconda fila Fabio Di Giannantonio che ha preceduto nell'ordine Acosta e Quartararo. Terza fila per Mir davanti a Marti'n e Ogura, poi Alex Marquez, Zarco e Rins. .🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Gran Premio di Francia: Bagnaia conquista la pole, Marquez beffato

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