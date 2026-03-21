Di Giannantonio dalla Q1 alla pole nel Gran Premio in Brasile | davanti a lui Bezzecchi e Marc Marquez

Fabio Di Giannantonio ha ottenuto la pole position nelle qualifiche del Gran Premio di Brasile in MotoGP, piazzandosi davanti a Bezzecchi e a Marc Marquez. La gara valida per il Gran Premio si svolgerà oggi alle 19, dopo che nella sessione di qualifiche il pilota ha concluso al primo posto, migliorando le sue prestazioni rispetto alle prove precedenti.

Fabio Di Giannantonio partirà in pole position nella gara valida per il Gran Premio di Brasile in MotoGP e per la Sprint in programma alle 19. Secondo Bezzecchi, terzo Marc Marquez. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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