Di Giannantonio in pole position da record nel Gran Premio degli Usa a Austin | Bezzecchi 2° Bagnaia 4°

Nel Gran Premio degli Stati Uniti a Austin, Fabio Di Giannantonio ha conquistato la pole position con un tempo che ha stabilito un nuovo record. Sul circuito texano, Bezzecchi si è classificato secondo, mentre Bagnaia si è posizionato in quarta posizione. Questa gara rappresenta il terzo appuntamento della stagione MotoGP 2026.

Il pilota del team VR46 nuovamente in pole dopo quella della gara precedente in Brasile. Bez completa la prima fila con Acosta. Pecco dalla seconda fila con Marc Marquez, sesto Fabio Di Giannantonio partirà in pole position nel Gran Premio degli Stati Uniti, a Austin, il terzo appuntamento della stagione MotoGp 2026. Il pilota romano, 27 anni, ha firmato la sua seconda pole position stagionale consecutiva con il tempo record di 2.00.136 dopo quella ottenuta nel Gran Premio del Brasile. Marco Bezzecchi (Aprilia) che è in testa alla classifica con 56 punti grazie alle due vittorie nei Gran Premi di Thailandia e Brasile, partirà dalla seconda posizione con l'obiettivo di incassare punti preziosi anche nella Sprint che l'ha visto sinora costretto al ritiro per caduta a Buriram e quarto a Goiania. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Di Giannantonio in pole position (da record) nel Gran Premio degli Usa a Austin: Bezzecchi 2°, Bagnaia 4° Articoli correlati Super Di Giannantonio, è sua la pole position nel GP degli USA: Bezzecchi è secondo, Bagnaia quartoFabio Di Giannantonio si prende la pole position nella gara di domani del Gran Premio di MotoGP a Austin. Fabio Di Giannantonio si prende la pole ad Austin davanti a Bezzecchi! Bagnaia precede MarquezDopo aver ottenuto due sole pole position nelle prime dieci stagioni della sua carriera nel Motomondiale, Fabio Di Giannantonio si trasforma... Una raccolta di contenuti su Gran Premio Temi più discussi: MotoGp oggi, pole Di Giannantonio in qualifiche Gp Brasile. La griglia di partenza; Motogp: Di Giannantonio in pole in Brasile, secondo Bezzecchi; Di Giannantonio torna in pole dopo 3 anni! Bezzecchi e Marquez completano la 1° fila: Bagnaia 11°; MotoGP, Qualifiche Brasile: pole position per Di Giannantonio davanti a Bezzecchi. Super Di Giannantonio, è sua la pole position nel GP degli USA: Bezzecchi è secondo, Bagnaia quartoFabio Di Giannantonio si prende la pole position nella gara di domani del Gran Premio di MotoGP a Austin. In qualifica il pilota della VR46 si piazza davanti a tutti con Bezzecchi che chiude in ... fanpage.it MotoGP | Gp Austin: Di Giannantonio, pole da record, Bezzecchi è secondoMotoGP Qualifiche GP Stati Uniti - Uno strepitoso Fabio Di Giannantonio ha conquistato la pole position del Gran Premio degli Stati Uniti, terzo appuntamento della MotoGP 2026, in programma al COTA do ... motograndprix.motorionline.com Andrea Kimi Antonelli racconta la sua pole nelle qualifiche del Gran Premio del Giappone 2026 di Formula 1. E della rivalità nascente con George Russell dice... - facebook.com facebook LIVE #F1 | Gran Premio del Giappone, Qualifiche | Diretta testuale x.com