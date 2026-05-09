Multe e tasse non pagate? La stretta | ecco quali bonus perdi

Da liberoquotidiano.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo sta valutando un nuovo provvedimento che potrebbe influenzare chi ha debiti con il Fisco, come multe e tasse non saldate. In base alle indiscrezioni, chi si trovi in questa situazione potrebbe perdere alcuni bonus o benefici fiscali. La proposta mira a incentivare il pagamento delle somme dovute, coinvolgendo direttamente le agevolazioni che i contribuenti potrebbero ottenere in futuro. La decisione, al momento, non è stata ancora ufficializzata.

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Il governo starebbe studiando un piano per chi ha debiti col Fisco, multe e tasse non pagate. Un piano che potrebbe innescare lo stop ad altri bonus che il contribuente infedele potrebbe smettere di ricevere. L’ipotesi è al vaglio del ministero dell’Economia e punta a collegare le agevolazioni fiscali ai debiti accumulati nei confronti degli enti locali. Sul tavolo ci sono cartelle relative a sanzioni stradali, Tari non versata, Imu arretrata e altre imposte comunali rimaste insolute. L’obiettivo sarebbe quello di compensare automaticamente gli importi dovuti con i bonus maturati dal contribuente. Il dossier è stato affrontato durante i lavori della commissione Finanze del Senato sul decreto fiscale.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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