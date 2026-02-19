alla procura di milano fa paura central park

Michele Sacerdoti, consigliere di circoscrizione a Milano, ha espresso preoccupazione durante il processo sulle torri di Crescenzago, sostenendo che la costruzione di sei grattacieli potrebbe trasformare il parco Lambro in un “Central Park”. La sua testimonianza ha acceso i riflettori sulla vicenda, evidenziando le paure di un possibile impatto ambientale e urbanistico. Sacerdoti ha anche sottolineato come queste nuove costruzioni potrebbero alterare il volto del quartiere e la qualità della vita dei residenti. La discussione continua sulla crescita della città e i suoi limiti.

Nel corso di uno dei processi sull’urbanistica milanese, quello sulle torri di Crescenzago, è stato chiamato a testimoniare per l’accusa un consigliere di circoscrizione, Michele Sacerdoti, che ha illustrato la sua opposizione a nuove costruzioni con l’argomento che “con sei grattacieli il parco Lambro rischiava di diventare Central Park”. Naturalmente è questione di gusti: tutto sommato qualcuno può preferire un parco newyorkese famoso in tutto il mondo a un centro di spaccio di stupefacenti. Quello che però andrebbe chiarito è che il tribunale deve verificare se sono stati commessi dei reati, non discutere se le scelte urbanistiche siano giuste o sbagliate da un punto di vista politico, estetico o ambientale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

