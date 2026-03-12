L’azienda americana InvestCloud ha licenziato tutti i 37 dipendenti italiani di Marghera, Venezia, sostituendoli con intelligenza artificiale. La decisione arriva nel contesto di una strategia di accelerazione verso l’uso dell’intelligenza artificiale, che ha portato a una trasformazione radicale del modello di business. La scelta è stata comunicata senza altri dettagli sul processo o sui motivi specifici.

Venezia – L'americana InvestCloud decide di accelerare la corsa all'intelligenza artificiale, stravolge il suo modello di business e licenzia i suoi 37 dipendenti italiani a Marghera (Venezia). La doccia fredda è arrivata il 9 marzo, con la lettera che annuncia la procedura collettiva a sindacati e istituzioni. “Il modello storico 'su misura', organizzato in team dislocati su più giurisdizioni e impegnati in adattamenti locali, ha determinato duplicazioni operative, economie di scala ridotte, tempi di sviluppo più lunghi e una valorizzazione solo parziale dei benefici in termini di produttività e automazione derivanti dall'intelligenza artificiale", scrive l'azienda che, a livello globale, offre piattaforme digitali per la gestione del patrimonio e soluzioni software alle istituzioni finanziarie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Azienda licenzia tutti i dipendenti e li sostituisce con l’AI: “Modello di business insostenibile”

