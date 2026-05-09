Google | la scelta delle fonti passa all’utente per evitare critiche

Google ha annunciato l’intenzione di affidare agli utenti la scelta delle fonti di informazione, riducendo il ruolo dell’algoritmo nel selezionarle. Questa decisione potrebbe incidere sulla visibilità delle notizie e sulla sostenibilità economica di piccoli editori, che dipendono dalla piattaforma per raggiungere il pubblico. La società ha spiegato di voler così evitare critiche legate alla qualità delle informazioni, spostando la responsabilità sulla responsabilità degli utenti.

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