Google | 50 milioni per chiudere la class action ai dipendenti neri
Google ha offerto 50 milioni di dollari per chiudere una causa collettiva presentata da dipendenti neri. La causa riguarda presunte disparità salariali e assegnazioni di ruoli di livello inferiore ai nuovi assunti afroamericani rispetto ad altri colleghi. Si indaga anche sul modo in cui le valutazioni delle performance hanno influito sulle retribuzioni e sulle posizioni assegnate ai dipendenti di colore.
? Domande chiave Come hanno influenzato le valutazioni delle performance i salari dei dipendenti?. Perché i nuovi assunti afroamericani ricevevano ruoli di livello inferiore?. Quali barriere strutturali hanno impedito l'accesso ai vertici aziendali?. Come cambieranno i processi di selezione dopo questo accordo da 50 milioni?.? In Breve 4.000 dipendenti afroamericani riceveranno il risarcimento per la disputa iniziata nel 2022.. Nel 2021 la quota di personale nero era del 4,4% contro il 9,1% nazionale.. La presenza di personale nero nei vertici aziendali scende drasticamente al 3%.. La denuncia originaria è stata presentata dalla collaboratrice April Curley.🔗 Leggi su Ameve.eu
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