Google | 50 milioni per chiudere la class action ai dipendenti neri

Google ha offerto 50 milioni di dollari per chiudere una causa collettiva presentata da dipendenti neri. La causa riguarda presunte disparità salariali e assegnazioni di ruoli di livello inferiore ai nuovi assunti afroamericani rispetto ad altri colleghi. Si indaga anche sul modo in cui le valutazioni delle performance hanno influito sulle retribuzioni e sulle posizioni assegnate ai dipendenti di colore.

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