Bank of America ha raggiunto un accordo da 72,5 milioni di dollari per chiudere una class action riguardante accuse di aver facilitato, in modo diretto o indiretto, il traffico sessuale gestito da Jeffrey Epstein. La causa riguarda presunte condotte della banca collegate alle attività dell'imprenditore statunitense e si conclude con il pagamento di questa somma.

Bank of Americapagherà72,5 milionidi dollari per chiudere unaclass actionche la accusa di aver, direttamente o indirettamente, agevolato il sistema di traffico sessuale orchestrato daJeffrey Epstein.A renderlo noto è stato un portavoce dell’istituto, mentre i documenti depositati in tribunale hanno confermato l’accordo raggiunto tra le parti. La banca, tuttavia, continua a respingere ogni responsabilità. In una dichiarazione ufficialeha ribadito di non aver mai sostenuto o facilitato le attività criminali di Epstein, sottolineando come l’intesa rappresenti soprattutto un modo per “chiudere definitivamente questa vicenda” e offrire una forma di conclusione ai querelanti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caso Epstein, l’accordo milionario di Bank of America per chiudere una class action

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