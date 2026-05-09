Goodhairday | Matilda De Angelis vincente a partire dalla chioma

Matilda De Angelis ha ottenuto un riconoscimento per il suo stile e la cura dei capelli, attirando l’attenzione sui social e sui media di moda. Durante un evento recente, l’attrice ha sfoggiato un’acconciatura che ha suscitato interesse tra gli appassionati di tendenze. La sua scelta estetica è stata commentata positivamente da diverse testate specializzate, che hanno evidenziato la cura e l’attenzione dedicata al look.

«Il nostro Paese sta vivendo un impoverimento importante della cultura e mi spiace che si debba umiliare una categoria come quella dei lavoratori e le lavoratrici del cinema che sono la mia famiglia. Non capisco perché ci siamo fatti addomesticare. Ci siamo piegati a questo meccanismo anziché essere indomiti come Goliarda Sapienza. Riportiamo il cinema a essere politico e sociale. In questo momento anche l’amore mi sembra politico e sociale. Per favore non levateci questa speranza e questo futuro», così si è espressa l'attrice che con il suo accorato discorso ha lasciato il segno alla 71esima edizione degli Oscar italiani. Matilda De...🔗 Leggi su Vanityfair.it

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