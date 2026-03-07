Stefano De Martino è conosciuto come conduttore di Affari Tuoi e sarà il prossimo presentatore e direttore artistico del Festival di Sanremo. La sua immagine combina un look da bravo ragazzo con un fascino distintivo, che lo rende apprezzato da diverse generazioni. La sua presenza in televisione lo ha reso una figura di rilievo nel panorama mediatico italiano.

Stefano De Martino e le variazioni sul corto A proposito di chioma, la sua da tempo è ben riconoscibile. L'ex ballerino di Amici e ora volto di punta della Rai, sfoggia da sempre un hairstyle orientato su lunghezze corte, solo sporadicamente in passato portato leggermente più lungo e selvaggio. Adesso il suo stile è classico, versatile e curato, caratterizzato da lunghezze leggermente diverse. Si tratta di un haircut sfumato, spesso definito come un taglio con lati più corti rispetto alla parte superiore, che presenta un aspetto ordinato e moderno, mantenuto con una texture naturale che evita l'effetto troppo rigido o ingellato, privilegiando uno styling morbido. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Una raccolta di contenuti su Goodhairday Stefano De Martino e la sua

Argomenti discussi: #Goodhairday: Stefano De Martino e la sua chioma destinata al successo

