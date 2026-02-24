Chi è Nayt in gara a Sanremo 2026 dal nome vero al padre assente dalla attuale fidanzata alla ex Matilda De Angelis alle canzoni più famose

Nayt, rapper noto anche come William Mezzanotte, ha scelto di partecipare a Sanremo 2026 per promuovere il brano

William Mezzanotte, in arte Nayt, è uno dei protagonisti della 76ª edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026. Per la prima volta in gara nella storica competizione canora italiana, il rapper porta sul palco dell’Ariston il brano “Prima che”, una canzone che intreccia introspezione, urban e cantautorato riflessivo. Nayt è noto per uno stile grafico e visivo sobrio soprattutto durante le esibizioni live. Chi è Nayt, nome vero, biografia e origini Nayt, nome d’arte di William Mezzanotte, è nato il 9 novembre 1994 a Isernia (Molise) e si è trasferito quando era ancora molto giovane a Roma, dove è cresciuto e ha mosso i suoi primi passi nel mondo della musica. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

