L'Arabia Saudita ha deciso di bloccare le attività delle basi militari statunitensi, interrompendo il progetto denominato Freedom. La misura è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulla motivazione ufficiale. La decisione potrebbe influenzare la presenza militare degli Stati Uniti nella regione e cambiare gli equilibri tra gli alleati nel Golfo. Restano aperti i quesiti sulla strategia americana per contenere l’Iran e su chi possa assumere il ruolo di principale partner nel settore.

? Domande chiave Come faranno gli USA a contenere l'Iran senza le basi saudite?. Chi sostituirà l'Arabia Saudita come principale alleato americano nel Golfo?. Perché Mohammad bin Salman ha deciso di bloccare il Project Freedom?. Quali rischi corrono le rotte energetiche con il ritiro di Riyad?.? In Breve Maggio 2025 Mohammad bin Salman favorisce diplomaticamente il leader siriano Ahmed al-Sharaa. Riyad teme blocchi iraniani nelle rotte commerciali del Mar Rosso con gli Houthi. Washington sposta l'asse strategico verso Abu Dhabi e Doha per compensare il vuoto. Conflitto a Gaza nel 2023 limita la normalizzazione saudita con Israele tramite gli Accordi di Abramo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Golfo, Arabia Saudita blocca le basi USA: stop al Project Freedom

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Saudi BANS U.S. Military From Iran Action; MBS Blocks Airspace, Bases After Trump Call Over Hormuz

Notizie correlate

“Project Freedom”, l’Arabia Saudita ha negato le basi agli aerei Usa: ecco perché Trump ha sospeso l’operazioneAnnunciando l’operazione “Project Freedom” sui social media domenica pomeriggio, Donald Trump ha sorpreso gli alleati nel Golfo Persico come il Qatar...

Il no dell'Arabia Saudita dietro lo stop di Trump a “Project Freedom”: il retroscenaIl dietrofront del presidente americano Donald Trump rispetto all'iniziativa “Project Freedom” deriverebbe dalla decisione di un importante alleato...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Il Project Freedom trumpiano affondato dall’Arabia Saudita; ARABIA SAUDITA BLOCCA IL PROJECT FREEDOM: CRISI TRA WASHINGTON E GLI ALLEATI DEL GOLFO SULLO STRETTO DI HORMUZ; Barili e silenzi. Il blocco di Hormuz fa crescere le entrate petrolifere dell'Arabia Saudita; Nel Golfo, dopo il blocco di Hormuz, l’Opec non c’è più.

Per fare la guerra all’Iran Trump ha allontanato l’Arabia Saudita: A Riyad servono alleanze alternative e può trovarle nella CinaRiyad nega le basi a Washington, Trump si avvicina agli Emirati. L'analista: I sauditi cercano alleanze alternative, anche con Pechino ... ilfattoquotidiano.it

Project Freedom, l’Arabia Saudita ha negato le basi agli aerei Usa: ecco perché Trump ha sospeso l’operazioneRiad ha negato l'uso delle basi aeree e del sorvolo: ecco perché Trump ha sospeso il Project Freedom nello Stretto di Hormuz. ilfattoquotidiano.it

Coppa d'Arabia all' #AlHilal, #TheoHernandez regala il primo titolo saudita a Simone #Inzaghi calciomercato.com/liste/coppa-d-… x.com

Inzaghi vince il suo primo trofeo in Arabia Saudita reddit