L’Arabia Saudita ha negato le basi aeree agli aerei statunitensi coinvolti nell’operazione “Project Freedom”, annunciata domenica dal presidente degli Stati Uniti sui social media. L’annuncio ha colto di sorpresa gli alleati nella regione, come il Qatar, e ha provocato una reazione di irritazione da parte di Riad. In seguito, il presidente ha deciso di sospendere l’operazione, senza fornire dettagli ulteriori sulle motivazioni di questa decisione.

Annunciando l’operazione “ Project Freedom ” sui social media domenica pomeriggio, Donald Trump ha sorpreso gli alleati nel Golfo Persico come il Qatar e soprattutto causato l’ira dell’ Arabia Saudita. Per tutta risposta, hanno rivelato due funzionari statunitensi a Nbc News, Riad ha informato Washington che non avrebbe permesso all’esercito americano di far decollare aerei dalla base aerea Prince Sultan né di sorvolare lo spazio aereo saudita per supportare l’iniziativa. A risolvere l’impasse non è bastata neanche una telefonata tra il capo della Casa Bianca e il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, così Trump non ha potuto fare altro che sospendere l’operazione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Project Freedom”, l’Arabia Saudita ha negato le basi agli aerei Usa: ecco perché Trump ha sospeso l’operazione

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