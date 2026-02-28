Golf | Francesco Laporta secondo al South African Open a un giro dalla fine Comanda Jarvis

Francesco Laporta si trova al secondo posto nel South African Open 2026 sponsorizzato dalla Investec, a un colpo dalla fine. La posizione è stata raggiunta dopo tre turni di competizione, con Jarvis che guida la classifica. La gara si avvia alla conclusione e i giocatori sono pronti a disputare l’ultimo giro.

Francesco Laporta conclude al secondo posto il terzo giro del South African Open 2026 sponsorizzato dalla Investec. Allo Stellenbosch Golf Club, il pugliese gira pari con il par e, per un bogey alla buca 18, si ritrova affiancato a -10 accanto al sudafricano Hennie du Plessis. Al comando l'uomo con il quale i due si contenderanno, presumibilmente, il successo: l'altro padrone di casa Casey Jarvis, che con un gran giro in -6 si mette alla testa di tutti in quella che è la corsa al posto che questo torneo assegna per il Masters. Quarta posizione per lo scozzese Calum Hill, che si trova a -8 davanti all'inglese Nathan Kimsey (tra i delusi di giornata con l'odierno +2), al sudafricano Xander Basson e al di questi connazionale Kieron van Wyk, tutti a -7.