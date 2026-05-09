Al termine della prima metà del Truist Championship, il golfista sudcoreano si trova in testa alla classifica, grazie a un ottimo punteggio nelle prime 36 buche. I giocatori del PGA Tour proseguono con il torneo, che si svolge in un contesto ricco di premi e attenzione mediatica, con molti di loro impegnati nel tentativo di migliorare le proprie posizioni. La competizione resta molto aperta e affollata di atleti che cercano di emergere.

I golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nel ricchissimo appuntamento che contraddistingue il fine settimana. Siamo infatti arrivati al termine del secondo round del Truist Championship (montepremi 20 milioni di dollari), kermesse nata nel 2003 sotto il nome di Wachovia Championship. A metà gara è Im Sungjae a svettare in una ristretta leaderboard. Per il sudcoreano score di -9 (133 colpi) e prima posizione provvisoria colta grazie ad una tornata da -2. In seconda piazza ad una sola lunghezza dall’asiatico troviamo l’inglese Tommy Fleetwood. Terzi con -7 il connazionale Alex Fitzpatrick e l’americano Justin Thomas, seguiti a -6 dal danese Nicolai Hojgaard, dal norvegese Kristoffer Reitan e dallo statunitense David Lipsky.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf, Im Sungjae vola al comando del Truist Championship a metà gara

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