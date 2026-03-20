Golf Sungjae Im allunga Tutti a caccia del coreano al Valspar Championship

Dopo la prima giornata del Valspar Championship, torneo del PGA Tour con un montepremi di 9,1 milioni di dollari e 500 punti FedEx Cup, Sungjae Im si è posizionato in testa con un punteggio di -7. Il golfista coreano ha realizzato sei birdie, due eagle e tre bogey nel suo giro. Tutti gli altri concorrenti sono ora alla ricerca di avvicinarsi al leader.

Dopo la prima giornata del Valspar Championship, torneo del PGA Tour che mette in palio 9’1 milioni di dollari e 500 punti FedEx Cup, inseguono tutti il coreano Sungjae Im, autore di un giro in -7 con 6 birdie, 3 bogey e 2 eagle. Appena dietro, sui fairway dell’Innisbrook Resort and Golf Club, ci sono Brandt Snedeker, 2º in solitaria a -6 e Davis Thompson, 3º a -5 da solo. In top 10 anche Billy Horschell, T4 con Pierceson Coody e Andrew Putnam a -4, e Xander Schauffele, uno dei più attesi questa settimana che al momento si trova in T7 a -3 insieme a diversi giocatori tra cui Aaron Rai, Matt Fitzpatrick e Jacob Bridgeman. La classifica è molto lunga, con circa metà del field che ha girato sotto par o in par e la restante parte che ha chiuso sopra. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf, Sungjae Im allunga. Tutti a caccia del coreano al Valspar Championship Articoli correlati Leggi anche: Golf, il PGA Tour rimane in Florida. Al via il Valspar Championship Il bergamasco Carminati unico europeo al via del Golf Championship di TaiwanIl nome di Bergamo sventolerà tra le bandiere del 33° Taiwan Amateur Golf Championship, in programma dal 17 al 20 marzo sul prestigioso e impegnativo... Tutto quello che riguarda Valspar Championship Golf, Sungjae Im allunga. Tutti a caccia del coreano al Valspar ChampionshipDopo la prima giornata del Valspar Championship, torneo del PGA Tour che mette in palio 9’1 milioni di dollari e 500 punti FedEx Cup, inseguono tutti il ... oasport.it Golf, il PGA Tour rimane in Florida. Al via il Valspar ChampionshipIl PGA Tour tira un attimo il fiato dopo la settimana appena conclusa. Il maggiore circuito americano, infatti, dopo aver mandato in rassegna il The Players con la vittoria di Cameron Young vola a ... oasport.it