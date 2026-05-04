Dopo il gol segnato contro il Verona, il futuro di Vlahovic in Juventus sembra aver preso una direzione più definita. Il giocatore ha lasciato intendere di voler rimanere in squadra, spingendo i dirigenti a valutare le prossime mosse per il suo rinnovo. La società sta considerando diverse opzioni per consolidare il rapporto con il centravanti serbo, anche alla luce delle recenti prestazioni e del suo messaggio pubblico.

di Francesco Spagnolo Rinnovo Vlahovic, il serbo ha mandato un segnale molto chiaro alla Juve: lui vuole resta in bianconero. E il matrimonio si farà. Il pareggio casalingo contro il Verona ha lasciato l’amaro in bocca all’ambiente bianconero, ma ha restituito alla Continassa un protagonista assoluto: Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo è tornato a gonfiare la rete esattamente 180 giorni dopo l’ultima volta, trasformando una punizione magistrale che ha ricordato a tutti il valore del suo sinistro. Questo ritorno al gol, avvenuto in un momento di estrema necessità, non è solo una notizia positiva per la corsa verso l’Europa che conta, ma rappresenta un tassello fondamentale nel complesso puzzle che porta al rinnovo di Vlahovic.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rinnovo Vlahovic, cosa cambia dopo il gol al Verona: le possibili mosse della Juve per blindare il serbo

Notizie correlate

Vlahovic, il rinnovo cambia la strategia di mercato della Juve? L’indiscrezione sulle possibili mosse dei bianconeri con la permanenza del serbodi Redazione JuventusNews24Vlahovic, il tema rinnovo resta al centro di diverse indiscrezioni.

Leggi anche: Di Gregorio non convince, altro flop contro il Verona: cosa deve fare la Juve in estate? Le possibili mosse dei bianconeri

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Vlahovic, il Bayern può attendere: l'idea è un rinnovo breve con cifre alla Yildiz; Juventus, le news sul possibile rinnovo di Vlahovic; Juventus, svolta Vlahovic: apertura al rinnovo-ponte. Sfida al Bayern per il futuro; ?? Juve, ipotesi biennale per Vlahovic. Il Milan dà l'assalto a Gila.

Juventus, Spalletti non dormirà per una settimana ma aveva ragione lui su Vlahovic, cosa cambia sul mercatoLa Juve non va oltre l'1-1 con il Verona ma ritrova Dusan Vlahovic, pupillo di Luciano Spalletti. Tra presente e futuro, ecco la strategia per l'attacco. sport.virgilio.it

Vlahovic Juve, ultime sul rinnovo: accordo possibile solo a condizioni precise. I dettagli sul futuro del centravanti serboVlahovic Juve, ultime sul rinnovo: accordo possibile solo a condizioni precise. I dettagli sul futuro del centravanti serbo ... juventusnews24.com

Il talent si espone a XXL chiedendo il rinnovo del serbo: “Vi dico perché è perfetto per Spalletti” #vlahovic #pazzini #juve #mediaset #sportmediaset - facebook.com facebook

Rinnovo #Vlahovic L'annuncio di #Spalletti x.com