Dopo un periodo senza segnare, l’attaccante ha trovato il modo di mettere a segno un gol contro il Verona. La partita ha visto il giocatore protagonista anche con altre azioni di buona qualità, contribuendo alla prestazione complessiva della squadra. Con questa rete, il giocatore potrebbe rappresentare un elemento importante nella lotta per il quarto posto in classifica. I numeri della partita testimoniano l’impatto positivo del suo ritorno in goal.

di Francesco Spagnolo Vlahovic ha ritrovato il gol contro il Verona. Una partita di assoluto livello per il serbo e non solo per la rete. Ecco tutti i numeri del giocatore. Tra le news Juventus liete di ieri (ben poche per la verità), c’è sicuramente il ritorno al gol di Dusan Vlahovic. Il calcio è spesso una questione di momenti, e la sfida tra Juventus e Verona ha trovato il suo punto di svolta nel preciso istante in cui Vlahovic ha calcato il terreno di gioco. Entrato all’inizio del secondo tempo per scuotere una manovra apparsa troppo piatta, il centravanti serbo ha impiegato pochissimi minuti per ricordare a tutti perché la fase offensiva bianconera non possa prescindere dal suo istinto killer.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic ha ritrovato il gol contro il Verona, perché può essere l’arma in più per la Juve nella corsa al quarto posto: i numeri della partita del serbo

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